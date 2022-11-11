أمريكا تخصص مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الخارجية الأمريكى انتونى بلينكن، مواصلة دعم الولايات المتحدة للمدافعين عن أوكرانيا وتخصيص المزيد من المساعدات العسكرية بقيمة 400 مليون دولار لمساعدتهم على حماية بلادهم من التدخل الروسى.





وقال بلينكن، فى بيان نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكترونى ليوم الجمعة: عملاً بتفويض الصلاحية من الرئيس الأمريكى جو بايدن، أصرّح بالسحب الخامس والعشرين للأسلحة والمعدات الأمريكية لتحويلها إلى أوكرانيا منذ أغسطس 2021.

وأضاف: يشمل هذا السحب البالغ 400 مليون دولار أسلحة وذخائر ومعدات إضافية من مخزونات وزارة الدفاع الأمريكية ويرفع إجمالى المساعدة العسكرية الأمريكية لأوكرانيا إلى مستوى غير مسبوق يبلغ حوالى 19.3 مليار دولار منذ تولى الإدارة الأمريكية الحالية زمام الأمور.

وتابع بلينكن: ستواصل الولايات المتحدة الوقوف إلى جانب أكثر من 40 من الحلفاء والشركاء لدعم شعب أوكرانيا بينما يدافعون عن حريتهم واستقلالهم بشجاعة لا مثيل لها وإصرار لا حدود له.

وأفاد بأنه تم اختيار المساعدات العسكرية التى نقدمها بعناية لتقديم أفضل خدمة لأوكرانيا فى ساحة المعركة وسط ما تحققه من تقدم من خيرسون إلى خاركيف.

وشدد وزير الخارجية الأمريكى على مواصلة دعم أوكرانيا حتى تتمكن من الدفاع عن نفسها وتكون فى أقوى موقف ممكن على طاولة المفاوضات عندما يحين الوقت.

جدير بالذكر أن سلطة السحب الرئاسى للولايات المتحدة تسمح بنقل المواد والخدمات الدفاعية من المخزون بسرعة دون موافقة الكونجرس فى استجابة لحالة طارئة.