العالم اليوم - أسهم اليابان ترتفع لأعلى مستوى في شهرين

انتم الان تتابعون خبر أسهم اليابان ترتفع لأعلى مستوى في شهرين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 11 نوفمبر 2022 10:21 صباحاً - أنهى المؤشر نيكي الياباني معاملات الجمعة عند أعلى مستوى في شهرين، مدعوما بصعود سهم طوكيو إلكترون وأسهم أخرى مرتبطة بالنمو، مع اقتفاء الأسواق أثر وول ستريت بعد دلائل على انخفاض التضخم عززت آمال إبطاء البنك المركزي الأميركي وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وقفز نيكي 2.98 بالمئة ليغلق عند 28263.57 نقطة وهو أعلى مستوى إغلاق منذ 13 سبتمبر. وزاد المؤشر 3.91 بالمئة هذا الأسبوع وحقق مكاسب لثالث أسبوع على التوالي.

وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.12 بالمئة إلى 1977.76 نقطة وصعد 3.26 بالمئة هذا الأسبوع.

وقفزت الأسهم الأميركية مساء بعد بيانات أظهرت زيادة التضخم أقل من المتوقع، مما يشير إلى أن جولات رفع البنك المركزي الأميركي للفائدة بدأت تؤتي ثمارها.

وصعد سهم طوكيو إلكترون المصنعة للرقائق الإلكترونية 8.43 بالمئة ليوفر أكبر دعم للمؤشر نيكي على الرغم من خفض الشركة توقعاتها للأرباح السنوية. وقفز سهم منافستها أدفانتست 9.06 بالمئة.

وارتفع سهم فاست ريتيلنج المالكة لمتاجر يونيكلو 1.96 بالمئة وزاد سهم دايكين المصنعة لمكيفات الهواء 7.19 بالمئة.

وخالف سهم نيكون الاتجاه العام وتراجع 8.8 بالمئة ليصبح الخاسر الأكبر على المؤشر نيكي بعد تحقيق الشركة المصنعة للكاميرات صافي أرباح أقل في نصف العام.