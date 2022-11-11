الصحة اللبنانية: ارتفاع عدد الإصابات بالكوليرا إلى 3160 حالة

جدة - نرمين السيد - وبهذه الحصيلة، يرتفع عدد الإصابات المؤكدة بـ الكوليرا فى لبنان إلى 511 حالة، فيما لم يتم تسجيل وفيات جديدة ليظل عدد حالات الوفاة عند 18 حالة منذ ظهور الوباء فى البلاد فى 5 أكتوبر الماضى.
وتسلم لبنان اليوم 600 ألف جرعة لقاح للكوليرا اليوم مقدمة من منظمة الصحة العالمية لبدء عملية التلقيح يوم السبت المقبل فى مناطق محافظات الشمال والبقاع وبعلبك.
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