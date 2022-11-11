العالم اليوم - أرامكو السعودية توقع اتفاقا لإنشاء مركز لتخزين الكربون

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 11 نوفمبر 2022 09:22 صباحاً - وقعت شركة أرامكو السعودية اتفاقية تطوير مشتركة مع إس.إل.بي وليند لإنشاء مركز لاستخلاص الكربون وتخزينه بقدرة محتملة على تخزين ما يصل إلى تسعة ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون بأمان سنويا بحلول عام 2027، بحسب ما أعلن الرئيس التنفيذي للشركة أمين الناصر.

وقال الناصر إن من المقرر أن تساهم أرامكو بنحو ستة ملايين طن، على أن يأتي الباقي من مصادر صناعية أخرى.

وستقع المنشأة في الجبيل على الساحل الشرقي للمملكة بهدف المساهمة بشكل كبير في 44 مليون طن من الكربون تخطط المملكة لاستخلاصها بحلول عام 2035.

وفي أكتوبر الماضي، كشفت أرامكو عن إنشاء صندوق للاستدامة بقيمة 1.5 مليار دولار للاستثمار في التقنية التي يمكن أن تدعم تحولًا مستقرًا وشاملًا للطاقة.

وسيسعى هذا الصندوق للاستثمار في التقنيات التي تدعم طموح أرامكو السعودية بالوصول إلى الحياد الصفري للانبعاثات في أعمالها التشغيلية في عام 2050، بالإضافة إلى تطوير أنواع وقود جديدة منخفضة الكربون.

بالإضافة إلى ذلك، تخطط أرامكو السعودية للمشاركة، من خلال شركة أرامكو للتجارة التابعة والمملوكة لها بالكامل، في أول مزاد طوعي لأرصدة الكربون ينظمه صندوق الاستثمارات العامة.

ويأتي ذلك عقب توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة وصندوق الاستثمارات العامة في وقت سابق من هذا العام، للمشاركة في سوق كربون طوعي إقليمي يتم إطلاقه في عام 2023 بالمملكة.

يذكر أن أرمكو قد حققت قفزة في إيراداتها بالربع الثالث بـ 51 بالمئة إلى 145 مليار دولار، بالمقارنة مع 95.6 مليار دولار كانت قد سجلتها خلال الفترة المماثلة قبل عام.