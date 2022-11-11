العالم اليوم - إصابات كورونا المتعددة.. أخطر مما نتصور

انتم الان تتابعون خبر إصابات كورونا المتعددة.. أخطر مما نتصور من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 11 نوفمبر 2022 09:22 صباحاً - يخشى كثيرون من آثار "كوفيد-19" في موسم الشتاء حيث انخفاض درجات الحرارة وارتفاع إصابات الإنفلونزا، وخصوصا بعد تحذير دراسة من أن الإصابة بالفيروس التاجي أكثر من مرة يمكن أن يضاعف من خطر الوفاة.

وقال علماء من كلية الطب بجامعة واشنطن، إن الإصابات المتكررة بـ"كوفيد-19"، ترفع من خطر الوفاة بسبب تضرر أعضاء حيوية بجسم الإنسان مثل الرئتين والقلب والدماغ والدم والجهاز الهضمي.

ووفق الدراسة التي نشرت نتائجها في مجلة "نيتشر ميديسن" الطبية، فإن الأشخاص الذين أصيبوا بالعدوى مرة أخرى بعد الإصابة الأولية بفيروس كورونا، كانوا أكثر عرضة للوفاة بمقدار الضعف، و3 مرات أكثر عرضة للحاجة إلى دخول المستشفى من أولئك الذين أصيبوا بالمرض مرة واحدة فقط.

وكان المصابون بالعدوى بشكل متكرر أكثر عرضة بـ3 مرات ونصف للإصابة بمشاكل في الرئة، و3 مرات أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب، وأكثر عرضة بمعدل مرة ونصف للإصابة بمشاكل في الدماغ مقارنة بمن أصيبوا بكوفيد-19 مرة واحدة.

ووفق القائمين على الدراسة فإن "الإصابة بالعدوى للمرة الثانية أو الثالثة أو الرابعة، تساهم في مخاطر صحية إضافية في المرحلة الحادة، وهذا يعني أول 30 يوما بعد الإصابة، وفي الأشهر التي تليها، أي مرحلة كوفيد الطويلة".

ونصح الخبراء في الدراسة بأنه "يجب أن يبذل الناس قصارى جهدهم لمنع تكرار العدوى عن طريق الحصول على كل اللقاحات المعززة وتطعيم الإنفلونزا الموسمية، والبقاء في المنزل عند المرض".

دراسة كبيرة