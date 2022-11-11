العالم اليوم - فيديو مقزز يعيد للأذهان "أصل كورونا".. وعقوبة تنتظر الفاعلة

انتم الان تتابعون خبر فيديو مقزز يعيد للأذهان "أصل كورونا".. وعقوبة تنتظر الفاعلة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 11 نوفمبر 2022 08:24 صباحاً - في الوقت الذي لا يزال فيه فيروس كورونا الذي اتُهم الخفاش بالتسبب به يحصد المزيد من الضحايا، قامت مدونة تايلاندية بنشر فيديو وهي تأكل هذا الحيوان في طبق من الحساء.

وتواجه المدونة فونشانوك سريسوناكلو عقوبة السجن لـ5 سنوات بعد نشرها للفيديو "المقزز" وهي تأكل الخفاش.

ووصفت سريسوناكلو وجبتها بأنها "لذيذة"، مؤكدة أن طعم الخفاش شبيه بـ"اللحوم النيئة".

وأشارت المدونة في مقطع الفيديو إلى أن "عظام الخفاش طرية قابلة للطحن بالأسنان بسهولة".

وأثار الفيديو ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال أحد المعلقين على المقطع: "لم ننتهي بعد من كورونا، والآن نعود مجددا لأكل الخفافيش".

وعلّق آخر بالقول: "إنك تعرضين بسلوكك هذا حياة الملايين للخطر"، وأضاف آخر: "ألم تسمعي بوباء كوفيد-19 من قبل أيتها الغبية".

ووفق خبراء في الصحة فإن الخفاش من الحيوانات التي تضم الكثير من مسببات الأمراض، وأنه ما من دليل على أن طهوها يقتل الجراثيم فيها.

ووفقما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن السلطات التايلندية، فإن المدونة إلى جانب ارتكابها مخالفة صحية، فقد خالفت أيضا قانون حماية الحياة البرية، والذي يصنّف الخفاش كحيوان يمنع صيده وأكله.