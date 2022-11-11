مقتل ضابط شرطة طعنا بسكين فى بروكسل

جدة - نرمين السيد - ووفقًأ لشبكة "بى بى سى"، نقل الضابطان إلى المستشفى بعد تعرضهما لهجوم بالقرب من محطة سكة حديد شمال بروكسل مساء أمس الخميس.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن المهاجم توفى أيضًا فى المستشفى بعد إطلاق النار عليه فى مكان الحادث.

ورغم أن الدافع وراء المهاجم غير معروف، فإن مسؤولى مكافحة الإرهاب يقولون إنهم تسلموا التحقيق.

وقال المتحدث باسم شرطة مكافحة الإرهاب، إريك فان دويز "لقد تولينا المسؤولية عن القضية للاشتباه فى وجود دافع إرهابى، وهو ما سيؤكده المحققون أو يدحضه".

وكان ضابطا الشرطة فى دورية فى المنطقة قبل مهاجمتهما.

وتقول الشرطة البلجيكية إن دورية أخرى وصلت إلى مكان الحادث وطاردت المهاجم، وأصابته فى ساقيه وبطنه قبل نقله إلى المستشفى.

وكتب رئيس الوزراء البلجيكى ألكسندر دى كرو فى تغريدة على موقع تويتر: "أرسل التعازى لعائلة الضابط المتوفى وأصدقائه.. ضباط شرطتنا يخاطرون بحياتهم كل يوم لضمان سلامة مواطنينا"، مضيفًا : "آمل بصدق أن يكون زميله فى المستشفى بصحة جيدة".