فريق ترامب يؤجل إطلاق حملته الانتخابية 2024 بسبب الجمهورى دى سانتس

جدة - نرمين السيد - وذكرت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية، أمس الخميس، أن ترامب، يلوم الجمهوريين على الأداء المخيب للآمال للعديد من المرشحين الذين دعمهم، فى نفس الوقت الذى فاز فيه حاكم ولاية فلوريدا دى سانتس بإعادة انتخابه بأغلبية ساحقة، ما أدى على الفور إلى رفع مكانته كمنافس جاد على الرئاسة فى 2024.
وفى إشارة إلى تضاؤل مكانة ترامب، يشجع بعض الحلفاء القدامى لترامب الآن على تأجيل إعلان حملته الرئاسية التى كان قد خطط له الأسبوع المقبل باعتباره لفتة انتصار.
وكان السبب المباشر الذى دفع مستشارى ترامب لمناقشة تأجيل "إعلانه الكبير جدًا" الذى وعد به وكان من المقرر إجراؤه يوم الثلاثاء فى منتجع مار-دى-لاجو، فى بالم بيتش بولاية فلوريدا، هو جولة الإعادة فى مجلس الشيوخ فى جورجيا.
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