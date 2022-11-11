بايدن يغادر الولايات المتحدة للمشاركة فى قمة المناخ (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقالت وكالة "رويترز، إن بايدن يبدأ رحلة مدتها أسبوع إلى مصر وآسيا للتعامل مع بعض أصعب قضايا السياسة الخارجية للولايات المتحدة، مدعومة بأداء أفضل من المتوقع من جانب الديمقراطيين فى الولايات المتحدة.

وأضافت أن بايدن يقفز من قمة المناخ الدولية "COP27"، المنعقدة فى شرم الشيخ، إلى اجتماع الآسيان وقمة شرق آسيا فى كمبوديا يومى 12 و 13 نوفمبر ومنه إلى التجمع السنوى لمجموعة العشرين، أو مجموعة الدول الصناعية العشرين، فى إندونيسيا من 14-16 نوفمبر.

وفى سياق متصل، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، مساء أمس الخميس، فى شرم الشيخ نانسى بيلوسى رئيسة مجلس النواب الأمريكى، والوفد المرافق لها، وذلك على هامش انعقاد القمة العالمية للمناخ.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد عقد جلسة منفردة مع "بيلوسى" أعقبتها جلسة مباحثات موسعة ضمت الوفد المرافق لها، حيث رحب الرئيس بزيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكى والوفد إلى مصر، مؤكداً سيادته استراتيجية العلاقات الممتدة منذ عقود بين مصر والولايات المتحدة، وحرص مصر على تعزيز تلك العلاقات بكل جوانبها، وذلك فى إطار من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة، لاسيما فى ظل الواقع الإقليمى المضطرب فى المنطقة وما يفرزه من تحديات متصاعدة، وعلى رأسها عدم الاستقرار وخطر الإرهاب فضلاً عن التداعيات السلبية على الاقتصاد وأمن الطاقة والغذاء التى سببتها العديد من الأزمات العالمية المتلاحقة وعلى رأسها جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، وهو ما يستدعى التكاتف لمواجهة تلك التداعيات.

وأكد الرئيس السيسى فى هذا الإطار حرصه على التواصل الدائم مع قيادات الكونجرس، وذلك فى إطار التنسيق والتشاور بين البلدين الصديقين إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، مستعرضاً سيادته الجهود التى تبذلها مصر فى مجال مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، ومؤكداً استمرار مصر فى تلك الجهود لمكافحة الفكر المتطرف المحرض على العنف والدمار والتخريب وهدم الدول.

من جانبها؛ هنأت رئيسة مجلس النواب الأمريكى الرئيس على التنظيم المتميز للقمة العالمية للمناخ من قبل مصر، مثمنةً عمق التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، ومؤكدةً الأهمية الكبيرة التى توليها الولايات المتحدة للعلاقات مع مصر، أخذاً فى الاعتبار أن مصر تعد ركيزة الأمن والاستقرار فى الشرق الأوسط والعالم العربى، فضلاً عن كونها شريكاً محورياً للولايات المتحدة فى المنطقة، مع الإعراب عن التقدير البالغ لدور مصر الناجح والفاعل تحت قيادة السيد الرئيس فى مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف وإصلاح الخطاب الدينى وإرساء المفاهيم والقيم النبيلة من حرية الاعتقاد والتسامح وقبول الآخر، بالإضافة إلى الجهود الكبيرة التى تتم داخل مصر لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لصالح المواطنين.