مبعوث صينى يؤكد موقف بلاده الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس الفلسطينى محمود عباس، مساء أمس "الخميس"، مع تشاى جيون.
ونقل المبعوث الصينى، تحيات الرئيس الصينى شى جين بينج لنظيره الفلسطينى محمود عباس، مشيرا إلى حرص الصين على تمتين وتعزيز العلاقات الثنائية المميزة بين الصين وفلسطين، لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين الفلسطينى والصينى.
وأكد المبعوث الصينى أهمية حضور الرئيس الفلسطينى محمود عباس فى القمة العربية الصينية، التى ستنعقد فى التاسع من ديسمبر المقبل فى السعودية، لأهمية عقد لقاء بين الرئيسين الصينى والفلسطينى على هامش أعمال القمة.
بدوره، رحب الرئيس أبو مازن بالمبعوث الصينى، محملا إياه تحياته واحترامه الشديدين للرئيس شى جين بينج وللشعب الصينى الصديق، مؤكدا العلاقات التاريخية الصلبة والقوية التى تربط فلسطين والصين على مختلف الصعد.
وأطلع أبو مازن المسؤول الصينى على آخر مستجدات الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية، وما يتعرض له الشعب الفلسطينى من مخاطر حقيقية جراء ممارسات الحكومة الإسرائيلية وإصرارها على التنكر لحقوق الشعب الفلسطينى التى أقرتها الشرعية الدولية.
وأكد الرئيس الفلسطينى ضرورة وقف الإجراءات أحادية الجانب التى تقوض حل الدولتين المدعوم دوليا، والبدء بمسار سياسى ينهى الاحتلال الإسرائيلى لأرض دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967، وفق قرارات الشرعية الدولية.
وشكر أبو مازن الصين على موقفها الثابت فى دعم فلسطين سياسيا واقتصاديا، معربا عن ثقة القيادة الفلسطينية بالدعم الصينى لحصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة فى مجلس الأمن الدولى، وعقد مؤتمر دولى للسلام قائم على الشرعية الدولية، مشيرا إلى الدور الهام والمحورى الذى يمكن أن تلعبه الصين فى دعم جهود صنع السلام.
حضر اللقاء عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية زياد أبو عمرو، ووزير الإعلام نبيل أبو ردينة، ومستشار الرئيس الدبلوماسى مجدى الخالدى.
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