«واشنطن بوست»: السيطرة على مجلس الشيوخ تتوقف على نتائج نيفادا وأريزونا

جدة - نرمين السيد - ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن سيطرة أحد الحزبين الرئيسيين فى الولايات المتحدة وهما الديمقراطى والجمهورى على مجلس الشيوخ الأمريكى تتوقف على نتائج المنافسات التى لم يتم حسمها حتى أمس الخميس فى نيفادا وأريزونا.





وأوضحت الصحيفة أنه فى نيفادا، تخلفت السيناتور الديمقراطية كاثرين كورتيز ماستو عن المنافس الجمهورى آدم لاكسالت، وفى ولاية أريزونا، يظل السيناتور مارك كيلى (ديمقراطى) مفضلاً قليلاً على الجمهورى بليك ماسترز.

وأشارت إلى أن الفوز بالمقعدين سيعطى أيا من الطرفين الديمقراطى والجمهورى السيطرة على مجلس الشيوخ إذا كان هناك انقسام، وسيتم تحديد السيطرة بحلول جولة الإعادة فى 6 ديسمبر القادم فى جورجيا.

ولا تزال السيطرة على مجلس النواب فى طى النسيان، لكن زعيم الأقلية فى مجلس النواب كيفين مكارثى (جمهورى) بدأ فى إجراء مكالمات لطلب الدعم فى محاولته أن يكون رئيس مجلس النواب التالى.

ومن المقرر أن يظهر الرئيس بايدن مساء اليوم فى حدث سياسى فى واشنطن، حيث من المتوقع أن يروج لعرض منتصف المدة الأقوى من المتوقع من قبل الديمقراطيين.