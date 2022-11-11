بايدن: الديمقراطيون حققوا نتائج "قوية" فى انتخابات التجديد النصفي

جدة - نرمين السيد - وأضاف بايدن - فى تصريح أوردته قناة (الحرة) الأمريكية مساء أمس الخميس، أن الديمقراطيين حققوا نتائج قوية فى انتخابات التجديد النصفى لـ "الكونجرس"، بعد أشهر من تصريحات تتوقع كارثة وموجة حمراء.
وأكد بايدن أنه سيعمل مع الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء على تحقيق المبادرات التى ستوسع من إمكانيات الطبقة الوسطى.
وقال: الشباب صوتوا بأرقام قياسية فى الانتخابات، لافتا إلى أن المرأة الأمريكية كذلك أسمعت صوتها وشاركت فى التصويت بأعداد كبيرة.
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