سوناك: بريطانيا ستقدم المزيد من المساعدات العسكرية لأوكرنيا

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس الوزراء البريطانى ريشى سوناك، أن بريطانيا ستواصل تقديم المزيد من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، بما فى ذلك 1000 صاروخ أرض - جو آخر وأكثر من 25 ألف مجموعة شتوية شديدة البرودة للقوات.





وذكرت وكالة وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، أمس الخميس، أن ذلك جاء فى مكالمة هاتفية مع الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى.

وأوضحت أن سوناك أشاد بشجاعة القوات الأوكرانية وكرر دعم المملكة المتحدة العسكرى والاقتصادى والسياسى الذى لا يتزعزع لـ أوكرانيا، مشيرة إلى أن سوناك وزلينسكى اتفقا على أن أى انسحاب روسى من مدينة خيرسون سيظهر تقدما قويا للقوات الأوكرانية ويعزز ضعف الهجوم العسكرى الروسى.

كما اتفق الجانبان على أنه من الصواب الاستمرار فى توخى الحذر حتى يتم رفع العلم الأوكرانى فوق المدينة.

وذكرت أن زيلينسكى وسوناك، ناقشا الدعم الدفاعى لأوكرانيا، والمساعدة فى اجتياز فترة الشتاء، والمواقف المنسقة قبل الأحداث الدولية.