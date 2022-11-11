إسبانيا سترسل نظامى دفاع جوى جديدين من طراز هوك إلى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية أن وزيرة الدفاع الإسبانية مارجريتا روبلز أعلنت عن توفير أنظمة (هوك) لأوكرانيا، وذلك خلال اجتماع مع أفراد عسكريين أوكرانيين يخضعون للتدريب فى البلاد.
بالإضافة إلى ذلك، أشارت إلى أن إسبانيا ستزود أوكرانيا ببطارية من مدافع هاوتزر 105 ملم ومولدات إضافية لمعالجة نقص الكهرباء فى البلاد.
وأضافت روبلز أن مدريد سلمت أكثر من 77 ألف مجموعة من الملابس العسكرية الشتوية لأوكرانيا.
وقالت إن إسبانيا بدأت فى إرسال مساعدات أمنية وإنسانية إلى أوكرانيا منذ اليوم الأول للعملية العسكرية الروسية، لكن لم يتم نشر جميع المعلومات المتعلقة بالمساعدة الأمنية لكييف.
وأوضحت روبلز: "لا يمكننا أن نفصح لشأن كل ما نريد، لذلك لا يعرف الروس ما يتم إرساله، أو الكمية، أو متى".
وفى السياق، قال المتحدث باسم الإدارة العسكرية والمدنية الإقليمية فى خيرسون إن عمال الطوارئ فى المنطقة سيغادرون المدينة بعد انتهاء جهود الإجلاء وانسحاب القوات من المدينة.
ونقلت وكالة تاس الروسية عن موروز قوله "لا تزال خدمات الطوارئ هنا، بالإضافة إلى مجموعات صغيرة من ضباط الشرطة الذين يواصلون الحفاظ على النظام فى خيرسون، والعاملين الطبيين الذين يقدمون المساعدة للمحتاجين والأخصائيين الاجتماعيين الذين يساعدون الناس".
وتابع "من الواضح أنهم جميعا سيغادرون مع الجيش بعد انتهاء حملة الإخلاء تماما".
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