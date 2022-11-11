الرئيس الأوكرانى يعلن تحرير أكثر من 41 بلدة جنوبى البلاد

جدة - نرمين السيد - وأضاف الرئيس الأوكرانى - حسبما نقلت شبكة (سي.إن.إن.) الأمريكية اليوم - "لدينا اليوم أخبار سارة من الجنوب، حيث تعود عدد الأعلام الأوكرانية إلى مكانها الصحيح فى إطار عملية الدفاع الجارية"، مشيراً إلى أنه "تم تحرير 41 مستوطنة".
وهنّأ زيلينسكي، العديد من الوحدات المشاركة فى التقدم عبر منطقة خيرسون الجنوبية، قائلاً إن "الأوكرانيين هم الذين يطاردون الروس بثمن باهظ".
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