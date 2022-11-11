العالم اليوم - ثاني أكسيد الكربون.. انبعاثات "قياسية" خلال 2022

انتم الان تتابعون خبر ثاني أكسيد الكربون.. انبعاثات "قياسية" خلال 2022 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 11 نوفمبر 2022 03:26 صباحاً - ستتجاوز انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن استهلاك الوقود الحفري من غاز ونفط وفحم، مستواها القياسي في 2022 بعد تراجعها خلال جائحة كورونا، حسبما أظهرت دراسة مرجعية نشرت الجمعة.

وستستعيد الانبعاثات الإجمالية للغاز الدفيء المسؤول الرئيسي عن الاحترار المناخي، بما يشمل تلك الناجمة عن قطع أشجار الغابات، المستوى المسجل في 2019 تقريبا. وبهذه الوتيرة تتراجع بنسبة 50 بالمئة فرصة تجنب حصول احترار قدره 1.5 درجة مئوية خلال 9 سنوات، وفقا للعلماء في "غلوبال كربون بروجكت".

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر ثاني أكسيد الكربون.. انبعاثات "قياسية" خلال 2022 .. في رعاية الله وحفظة