الهند تدعو لوقف أعمال العنف فى ميانمار

وقال سورابه كومار سكرتير وزارة الشئون الخارجية الهندية - فى تصريحات صحفية، الخميس، إن "موقفنا واضح تماما بشأن ميانمار، ونود أن يتم وقف أعمال العنف التى تتزايد هناك ضد المدنيين وأن يتم تشكيل حكومة ديمقراطية، وسياستنا فيما يتعلق بذلك سياسة معلنة".
وأضاف "نؤيد الاتفاق الذى توصلت إليه رابطة "آسيان" بالاجماع بشأن ميانمار، ونود أن تتخذ الرابطة زمام المبادرة، وأن يتم تنفيذ هذا الاتفاق الذى يدعو إلى إنهاء فورى للعنف فى ميانمار وأن يتم إجراء حوار بين كافة الأحزاب المعنية وتعيين مبعوث خاص، وأن تقدم الرابطة معونة إنسانية إلى ميانمار وأن يزور مبعوث خاص من الرابطة ميانمار للاجتماع مع ممثلى الأحزاب".
وأكد أن بلاده تولى اهتماما بالعلاقات مع رابطة "آسيان"، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء الهندى كان يشارك - فى الماضى - فى اجتماعات قمة الرابطة، لكن نائب الرئيس الهندى "جاجديب ذانخار" سيقوم بتمثيلها فى القمة القادمة، حيث سيزور كمبوديا خلال الفترة ما بين 11- 13 نوفمبر للمشاركة فى القمة الهندية مع الرابطة، وسيحضر القمة السابعة عشر لمجموعة شرق آسيا.
ولفت إلى أن كمبوديا تتولى حاليا رئاسة "آسيان"، وأنها تستضيف هاتين القمتين، وأن وزير الشئون الخارجية الهندى " إس .جايشانكار " سيرافق نائب الرئيس فى هذه الزيارة.
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