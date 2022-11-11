كوريا الجنوبية والسعودية تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادى والتجارى

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الصناعة الكورية الجنوبية إن كوريا الجنوبية والسعودية اتفقتا، الخميس، على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتعاون التجارى فى مختلف المجالات، بما فى ذلك المدن الذكية والهيدروجين والصناعات الحيوية.





وتوصل وزير الصناعة الكورى الجنوبى لى تشانج-يانج ووزير الاستثمار السعودى خالد الفالح إلى توافق خلال محادثاتهما، وفقا لوزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية.

وخلال المحادثات اقترح لى - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية (يونهاب)- تعزيز التعاون الثنائى حيث تم الاستثمار على نطاق واسع فى مجالات الصناعة المتقدمة فى السعودية، بما فى ذلك مشروع مدينة نيوم، واتفق الجانبان على تعزيز لجنة رؤية 2030 الثنائية من خلال إضافة المزيد من اللجان الفرعية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والعمل فى مختلف المشاريع المشتركة.

وأشارت الوزارة إلى أن اللجنة التى تم إطلاقها فى عام 2017 كانت بمثابة منصة رئيسية للتعاون فى التصنيع والبطاريات ومجموعة واسعة من القطاعات.

وقالت الوزارة - فى بيان - إن الوزيرين شاركا التقييم بأن الوقت مناسب لكلا البلدين للعمل على تنفيذ مشاريع جديدة فى صناعات السيارات والقطاعات الحيوية والمدن الذكية والألعاب، واتفقا على مواصلة استكشاف سبل تعزيز التعاون فى صناعات جديدة مثل الصناعات الحيوية والهيدروجين والألعاب والترفيه والمنتجات الزراعية.

وفى وقت سابق اليوم، عقد البلدان ورشة عمل فى سيئول طلبت خلالها الرياض مشاركة كوريا الجنوبية النشطة فى المشاريع الرئيسية للبنية التحتية والطاقة.

كما أوضحت السعودية خططها لجذب استثمارات بقيمة 10.7 مليارات دولار لتصبح لاعبا رئيسيا فى سلاسل التوريد العالمية من خلال تقديم حوافز متنوعة.

وضم الحدث حوالى 10 شركات سعودية كبرى، بما فى ذلك الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" والشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية "دسر"، بالإضافة إلى حوالى 90 شركة كورية جنوبية، وفقا للوزارة.

وفى وقت سابق من هذا الأسبوع، ناقشت كوريا الجنوبية والسعودية أيضا توقيع مذكرتى تفاهم بشأن التنقل وتطوير البنية التحتية، حيث التقى وزير الأراضى الكورى وون هي-ريونج مع نظيره السعودى، صالح بن ناصر الجاسر، خلال رحلته إلى السعودية.

يذكر أن السعودية هى أكبر شريك تجارى لكوريا الجنوبية فى الشرق الأوسط، وبلغ حجم التجارة الثنائية بين البلدين 27.59 مليار دولار أمريكى فى عام 2021، ارتفاعا من 19.28 مليار دولار أمريكى فى العام الذى سبقه، وفقا لبيانات حكومية.

وتعد السعودية المورد الأول للنفط لكوريا الجنوبية حيث كانت تمثل 29.3% من إجمالى واردات سيئول من النفط الخام فى عام 2021.