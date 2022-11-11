واشنطن: سنعلن حزمة مساعدات عسكرية جديدة «مهمة للغاية» إلى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأضاف مستشار الأمن القومى الأمريكى، فى تصريحات نقلتها قناة "الحرة الأمريكية" مساء الخميس، أن حزمة المساعدات ستشمل كذلك أربعة أنظمة دفاع جوى أمريكية من طراز أفينجر مزودة بصواريخ ستينجر.
وشدد المسئول الأمريكى على أن تلك المساعدات المساعدة ستكون "مهمة للغاية" فى التصدى للطائرات المسيرة التى تستخدمها روسيا ضد أوكرانيا.
وفى سياق آخر، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسى (الناتو) ينس ستولتنبرج، اليوم إن القوات الروسية تتعرض لضغوط شديدة فى أوكرانيا حاليا بعد أن أصدرت موسكو أوامر بسحب قواتها من خيرسون، معتبرًا أن هذا الانسحاب يكون بمثابة "انتصارًا جديدًا لأوكرانيا".
جاء تصريح ستولتنبرج هذا خلال مؤتمر صحفى عقد فى روما، اليوم، عقب اجتماعه مع رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلونى، وفقا لوكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية.
وقال ستولتنبرج: "من الواضح أن روسيا تتعرض للعديد من الضغوط الشديدة، وإذا غادرت القوات الروسية منطقة خيرسون، فسيكون ذلك انتصارا آخر لأوكرانيا".
وأمر وزير الدفاع الروسى، سيرجى شويجو، الأربعاء، قواته بالانسحاب من مدينة خيرسون فى جنوب أوكرانيا، واتخاذ مواقع دفاعية على الضفة المقابلة من نهر دنيبرو.
وقال القائد العام للقوات الروسية، الجنرال سيرجى سوروفكين، إنه "لم يعد من الممكن توصيل الإمدادات إلى مدينة خيرسون"، لافتا إلى أنه اقترح "إقامة خطوط دفاعية على الضفة الشرقية للنهر".
ويمثل ذلك القرار واحدة من أكبر عمليات الانسحاب الروسية، وربما يشكل نقطة تحول فى الحرب التى تقترب الآن من نهاية شهرها التاسع.
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