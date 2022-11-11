الرئيس التونسى يشدد على ضرورة التصدى لظاهرة الاحتكار وارتفاع الأسعار

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال لقاء الرئيس قيس سعيد، مساء "الخميس"، مع وزير الداخلية توفيق شرف الدين. وذكر بيان لرئاسة الجمهورية التونسية أن اللقاء تناول الوضع العام فى البلاد، وضرورة تطبيق القانون فى احترام كامل لحقوق الإنسان. وشدد رئيس تونس على أهمية تأمين المواطنين والمواطنات فى حياتهم ومعيشتهم، وخاصة التصدى لظاهرة الاحتكار والارتفاع غير المقبول للأسعار.

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