بريطانيا.. دفع تعويضات لعائلات ضحايا العمليات العسكرية فى أفغانستان

جدة - نرمين السيد - وقالت الجماعة التى تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا لها، فى تقرير أصدرته، اليوم الخميس، إن القوات البريطانية دفعت هذه التعويضات لعائلات 64 طفلا فى أفغانستان لقوا مصرعهم جراء عملياتها العسكرية خلال الفترة ما بين عامى 2006 و2014، وأن عدد الضحايا ربما يكون أكبر من ذلك وقد يصل إلى 135 طفلًا.

وأوضحت أنه وفقا لتحليل مسألة هذه التعويضات، يتضح وقوع 38 حادثا خلال الفترة ما بين شهر أبريل عام 2007 وشهر ديسمبر 2012، وأنه تأكد مقتل 64 طفلًا، وتم دفع تعويضات لذويهم فى أعقاب عمليات عسكرية بريطانية، وأنه كان من بين أؤلئك الضحايا طفل عمره ستة أعوام وطفلة عمرها 18 شهرًا.

من جانبه، قال إيان أوفيرتون المدير التنفيذى لجماعة أكشن إن:

"أؤلئك الأطفال قتلوا خلال عملية عسكرية بريطانية فى إقليم هيلماند، وأن ذلك يتطلب وقفة للتفكر وإدراك أن الحرب تؤدى دائما إلى وقوع خسائر بشرية بين المدنيين، ولا يتم الإعلان عن ذلك، لكن هذا الأمر يدعو إلى الشعور بالأسف والرعب".

وأعرب عن أمله فى أن يتم الكشف عن بعض التفاصيل بشأن ضحايا الحرب من الأطفال المنسيين من أجل إرسال رسالة تحذير إلى السياسيين البريطانيين الذين ربما يفكرون فى إرسال قوات لخوض معارك؛ لكى يراجعوا أنفسهم والتفكير فى العواقب التى قد تترتب على ذلك.