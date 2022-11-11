السعودية تدين استهداف المنشآت المدنية والحيوية فى اليمن

جدة - نرمين السيد - أعربت الممكلة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها لاستهداف المنشآت المدنية والحيوية فى اليمن، وذلك بعد أن أقدمت ميليشيا الحوثى على ارتكاب هجوم بالطائرات المسيرة فى محاولة بائسة لاستهداف ميناء قنا التجارى فى شبوة.





وشددت المملكة - فى بيان لوزارة خارجيتها، أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) - على موقفها الراسخ والداعم لكل ما يضمن أمن واستقرار الجمهورية اليمنية، ويرفع من معاناة الشعب اليمنى ويحقق تطلعاته. وأكدت السعودية دعمها للجهود الأممية والدولية الرامية لتمديد الهدنة؛ للتوصل إلى حل سياسى شامل للأزمة اليمنية؛ وفق المرجعيات الثلاث.

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