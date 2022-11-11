العالم اليوم - صلاح "صامت" قبل مواجهة ريال مدريد.. هل تعلم الدرس؟

انتم الان تتابعون خبر صلاح "صامت" قبل مواجهة ريال مدريد.. هل تعلم الدرس؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 11 نوفمبر 2022 12:26 صباحاً - بعد أجواء متوترة لنهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي بين ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي بسبب تصريح أطلقه محمد صلاح، تجددت المواجهة بين العملاقين في ثمن نهائي البطولة ذاتها هذا الموسم.

وكان صلاح أطلق تصريحات رنانة تجاه ريال مدريد بعد انتهاء مباراته مع مانشستر سيتي الإنجليزي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي مباشرة، مشيرا إلى أن "الوقت قد حان من أجل الثأر".

وفاز ريال مدريد على ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2018، بعد أن غادر النجم المصري الملعب متأثرا بإصابة عنيفة في الكتف إثر تدخل قوي من سيرجيو راموس.

وكان صلاح يأمل في التعويض بنهائي 2022، لكن جاءت الرياح مجددا بما لا تشتهي السفن وخسر ليفربول بهدف نظيف أمام ريال مدريد، في لقاء شهد تألق صلاح بصناعة الفرص على المرمى، لكن تصديات الحارس تيبو كورتوا منعت كل محاولات "الفرعون" لزيارة شباك العملاق الإسباني.

فرصة جديدة

• فشل محمد صلاح في قيادة ليفربول للفوز على ريال مدريد في كل المواجهات السابقة، ومن قبله فشل في التفوق على الـ"ميرنغي" عندما كان لاعبا في صفوف روما الإيطالي، ليخسر 5 مرات من أصل 6 مواجهات ضد البطل التاريخي لدوري أبطال أوروبا، مكتفيا بتعادل وحيد وهدف وحيد.

• شهر فبراير المقبل سيشهد المواجهة المرتقبة بين ليفربول وريال مدريد، لتكون هي المواجهة السابعة للنجم المصري ضد الفريق الإسباني، حيث يأمل في كسر عقدة الريال هذه المرة وتحقيق الفوز الأول له لقيادة وصيف النسخة الماضية إلى ربع النهائي على حساب البطل.

وتحدثت جماهير كرة القدم عن تصريحات صلاح "المحتملة" عن المواجهة بنفس قدر أهمية الحديث عن مواجهة ليفربول وريال مدريد في حد ذاتها، لكن الجناح لم يعلق حتى الآن على الأمر، مكتفيا بنشر صورا على حساباته بمنصات التواصل الاجتماعي، من ليلة تألقه أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي وتسجيله هدفين فاز بهما فريقه في لندن.

حرب تصريحات

• تصريحات صلاح التي سبقت نهائي العام الماضي قوبلت بتصريحات مماثلة في ريال مدريد، حيث رد عليه فيدريكو فالفيردي في حديث لصحيفة "ماركا" الإسبانية قائلا: "تصريحات صلاح بها تقليل من أهمية ريال مدريد ولاعبيه".

• البرازيلي كاسيميرو الذي انتقل الصيف الماضي إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي، قال لشبكة "تي إن تي": "صلاح أصيب في نهائي 2018 ويريد الانتقام من ذلك، خاصة أن فريقه خسر المباراة آنذلك، لكن لكل مباراة قصة مختلفة".

• صلاح فسر تصريحاته في لقاء مع شبكة "سكاي سبورتس"، وقال إنه يدرك أن الفوز بدوري الأبطال سيساعده على تحقيق جائزة الكرة الذهبية، مضيفا: "من قبل سجلت 40 هدفا ولم أفز بالجائزة نظرا لأننا خسرنا دوري الأبطال، سأكون متحمسا لمعرفة من الفائز هذا العام. إذا حققت دوري الأبطال مع ليفربول وكذلك البريميرليغ".

• لاعبو ليفربول كذلك علقوا على تصريحات صلاح، حيث قال هندرسون قائد الفريق في مؤتمر صحفي قبل مباراة ريال مدريد: "كنا ننظر إلى بعضنا البعض ونضحك. لم يقصد صلاح تهديد ريال مدريد ولاعبيه، لقد أراد تحفيزنا فقط قبل المباراة".

• بعد النهائي حل رودريغو غوس لاعب ريال مدريد ضيفا على إذاعة "بودفا" وقال: "لدينا مثل يقول عليك اختيار كلمات ناعمة لأنك قد تضطر إلى بلعها يوما ما، والآن على صلاح تحمل نتيجة تصريحاته، كنا نتخيله في تدريباتنا قبل النهائي ونقول: تعال يا صلاح، هيا تعال يا صلاح، كان الأمر في رؤوسنا طوال الوقت، أن نفوز عليه".

لذلك فإن صلاح ربما يغير سلوكه هذه المرة، ويؤجل تصريحاته إلى ما بعد مواجهة الفريق الملكي على أمل أن يحقق الفوز هذه المرة ويرد على سخرية لاعبي ريال مدريد عقب خسارة نهائي 2022، أو يتجنب تكرار الأمر حال خسر فريقه مجددا أمام عملاق أوروبا.