الهند: نتائج زيارة وزير الخارجية إلى موسكو إيجابية

جدة - نرمين السيد - وكان سوبرامانيام جايشانكار قد زار موسكو، أول أمس الثلاثاء، وأجرى مباحثات مع نظيره الروسى سيرجى لافروف، وكذلك مع نائب رئيس الوزراء الروسى، ووزير الصناعة والتجارة دينيس مانتوروف.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية، أريندام باجشى فى تصريحات صحفية لوكالة أنباء تاس الروسية، اليوم الخميس:
"لقد عاد وزير الخارجية لتوه من موسكو؛ وكما قال بالفعل، كانت زيارة إيجابية وقد أتيحت له الفرصة لمناقشة عدد من القضايا الاقتصادية المختلفة مع نائب رئيس الوزراء الروسى دينيس مانتوروف".
وأعرب جايشانكار خلال محادثاته مع لافروف عن قلق بلاده إزاء تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية، مشيرًا إلى أن نيودلهى تخشى العواقب التى قد تسفر عن الأعمال العدائية فى أوكرانيا تحديدًا على ملفى الطاقة والأمن الغذائى وتدعو إلى العودة للحوار والدبلوماسية.
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