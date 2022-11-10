الإيسيسكو: نعمل على توحيد نحو 30 مركزا فكريا فى دول العالم الإسلامى

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامى للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو"، إن الإيسيسكو تعمل على إنشاء منظومة موحدة لأول شبكة للمراكز الفكرية، وتوحيد نحو 30 مركزًا فكريًا فى دول العالم الإسلامى، لتسهم فى تطوير قدراتها البحثية من أجل الوصول إلى الفاعلية المثلى فى اتخاذ القرارات المناسبة، والنهوض بالتبادل بين المراكز البحثية وتعزيز مكانتها الاستراتيجية وتأثيرها على الصعيد الدولى، بالإضافة إلى التواصل مع 20 من أهم الخبراء فى مجال الاستشراف الاستراتيجى.





جاء ذلك خلال كلمة المالك، اليوم الخميس، فى منتدى الإيسيسكو للمراكز الفكرية نحو تصور جديد للزمن، والذى ينظمه مركز الإيسيسكو للاستشراف الاستراتيجى، بمقر المنظمة فى الرباط، بحضور نخبة من الخبراء والباحثين والمختصين من مختلف الدول الأعضاء بالمنظمة وبالشراكة مع مؤسسة كونراد أديناور .

وأوضح المالك، أن المنتدى يهدف إلى تبادل الخبرات بين نخبة من المفكرين والمختصين، ومناقشة القضايا المتعلقة بالحاضر والمستقبل، وهى دعوة للتفكير بعقل جماعى، فى كيفية النهوض بالحوار البناء حول مجموعة من القضايا المهمة فى العالم والدول الأعضاء.

وأضاف أن التغير الكبير والمدهش الذى يشهده العالم فى التكنولوجيا وتأثير وسائط الإعلام وما تفرزه تقنيات الذكاء الاصطناعى، يفرض علينا مواجهة التحديات برؤية شاملة واستباقية، ويحفزنا على اتخاذ قرارات استراتيجية للمساهمة فى تحقيق مستقبل أفضل، منوها بأهمية المراكز الفكرية فى البحث العلمى للوصول إلى حلول للتحديات الراهنة، وإيجاد عالم آمن لأجيالنا فى المستقبل.

وأعلن عن افتتاح المركز البحثى فاطمة الفهرية، باعتباره أول مركز بحثى تحت قيادة نسائية فى العالم الإسلامى، ويأتى هذا الاختيار تكريما للسيدة فاطمة الفهرية، التى اشتهرت ببصماتها الخالدة فى التاريخ الثقافى والعلمى، بتشييدها جامع القرويين فى فاس، والتى حملت على عاتقها نشر العلم والأخلاق والمعرفة، منوها بأهمية دور المرأة فى التغيير، وإسهاماتها المشرقة التى لا يمكن إغفالها أو تجاوزها.

من جانبه، استعرض ستيفن كروجر، ممثل مؤسسة كونراد أديناور فى المغرب، جهود المؤسسة فى دعم مراكز الفكر والبحث لإيجاد حلول من أجل تحديات الزمن، مثمنا دور الإيسيسكو فى الرعاية والاهتمام بالبحث العلمى والفكر الاستراتيجى ودعمها الدائم للمفكرين والمختصين فى العالم الإسلامى.