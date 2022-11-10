العالم اليوم - في مهرجان القاهرة السينمائي.. الفن يصالح المناخ

انتم الان تتابعون خبر في مهرجان القاهرة السينمائي.. الفن يصالح المناخ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 10 نوفمبر 2022 10:22 مساءً - بنكهة جديدة، تنطلق فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 44، مساء الأحد، وسط اهتمام من منظميه بإنتاج صناعة سينمائية "صديقة للبيئة"، مساهمة في التصدي العالمي لأزمة تغير المناخ.

ويقول المخرج أمير رمسيس لموقع "دوت الخليج"، إن "الدورة الجديدة تهتم بالصناعات صديقة البيئة، من خلال فعاليات، من بينها ندوة (كيف يمكن أن تصبح صناعة الأفلام أكثر صداقة للبيئة على الشاشة وخلف الكاميرا).

ويتحدث في الندوة كل من ميريام ساسين وهولي موريس ومايكل كوقنات، ويدير الندوة صامويل روبين.

ويتزامن انطلاق المهرجان مع انعقاد مؤتمر المناخ العالمي "كوب 27" في مدينة شرم الشيخ المصرية، الذي يناقش فيه قادة العالم والمنظمات المعنية، الجهود الحثيثة اللازمة للاضطرابات غير المسبوقة في المناخ، والتي تهدد كوكب الأرض برمته.

فعاليات وأنشطة المهرجان

وحول تفاصيل فعاليات المهرجان، يذكر رمسيس:

المهرجان سيشهد أنشطة وورش فنية وندوات على مدار 10 أيام متواصلة، جنبا إلى جنب مع العروض السينمائية التي تصل لحوالي 100 فيلم من مختلف دول العالم.

في اليوم الأول بعد الافتتاح، الاثنين، تنعقد محاضرة للمخرج المجري بيلا تار، يديرها أحمد عبد الله.

الثلاثاء، سيكون يوم صناعة السينما للشباب، ويتحدث فيه أحمد عامر وصفى الدين محمود وزياد سروجى، ويدير اللقاء محمد تيمور.

يشهد مسرح الهناجر في اليوم نفسه، لقاء حول إرث جان لوك جيدار، يديره أندرو محسن.

تكريم الممثلة لبلبة بجائزة إنجاز العمر، وتكريم المخرجة كاملة أبو ذكري بجائزة تحمل اسم الفنانة فاتن حمامة للإبداع الفني.

ضمن فعاليات الأربعاء، يلتقي جمهور المهرجان مع لبلبة، التي تتحدث عن مسيرتها الفنية، في لقاء يديره أمير رمسيس.

يدير الناقد طارق الشناوي ندوة المخرجة كاملة أبو ذكري، الخميس، عن ملامح مشروعها الفني.

فعاليات "أيام القاهرة لصناعة السينما"، و"ملتقى القاهرة السينمائي"، تتضمن ورش ومحاضرات، من بينها ندوة "صعود السينما السعودية.. تطور المواهب ووسائل الدعم والتحفيز"، يتحدث فيها عبد الجليل الناصر وهنا العمير وميلا الزهراني ومحمد السلمان.

جمهور المهرجان يلتقي مع المخرج والممثل "ماتيو كزافيتش"، للتعرف على أعماله ومسيرته الفنية، السبت.

في نفس اليوم، تقام ورشة عمل بعنوان "دورة حياة الفيلم.. ما بعد الإصدار السينمائي"، يتحدث فيها عمرو سلامة وآية مدحت وجيسيكا خوري وجيانلوكا شقرا، وتديرها ميرفت أبو عوف.

تقام أيضا ورشة حول برنامج تطوير سيناريو فيلم قصير، تديرها السيناريست مريم ناعوم.

ويختتم المهرجان فعالياته مساء 22 نوفمبر، بإعلان جوائز دورته رقم 44، بحسب رمسيس.

ومهرجان القاهرة السينمائي هو الأقدم في المنطقة، إذ انطلق عام 1976، ويعد واحدا من 15 مهرجانا فقط تم تصنيفهم ضمن فئة "أ" من قبل الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام.