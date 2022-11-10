ملك البحرين ورئيس الإمارات يدعوان روسيا وأوكرانيا الدخول فى مفاوضات جادة

جدة - نرمين السيد - قال وزير الخارجية البحرينى الدكتور عبداللطيف بن راشد الزيانى، إن عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، أكدا خلال مباحثاتهما الرسمية اليوم الخميس فى المنامة، على ضرورة قيام البلدين الجارين روسيا وأوكرانيا بالدخول فى مفاوضات سلام مباشرة وجادة ودون شروط مسبقة من أجل التوصل إلى تسوية سلمية لوقف الحرب بين البلدين.





وأوضح الزيانى فى تصريحات أوردتها وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، أن الملك حمد بن عيسى والشيخ محمد بن زايد، بحثا تطورات الأوضاع السياسية والأمنية فى المنطقة، والمستجدات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وأكدا على ضرورة تحرك المجتمع الدولى وتحمل مسؤولياته التاريخية لإنهاء الحروب والصراعات العالمية واستعادة الأمن والسلم والاستقرار العالمى، وتكريس الجهود الدولية لدعم مسيرة التنمية والبناء لما فيه خير البشرية جمعاء.

وأضاف أن الجانبين بحثا مستجدات الصراع فى أوكرانيا، وتداعيات الحرب وتأثيراتها السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية على القارة الأوروبية ودول العالم، والأمن والسلم الدوليين، مشيرا إلى دعوة عاهل البحرين بضرورة التوصل إلى حل سياسى سلمى لإنهاء الحرب فى أوكرانيا عبر المفاوضات المباشرة ودون شروط مسبقة، والتى حظيت بدعم الشيخ محمد بن زايد، خلال مشاركته فى المؤتمر السابع والعشرين للأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27، والذى عقد فى شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية.

وقال وزير الخارجية البحرينى إن الملك حمد بن عيسى والشيخ محمد بن زايد قد أكدا أيضا على ضرورة قيام البلدين الجارين روسيا وأوكرانيا بالدخول فى مفاوضات سلام مباشرة وجادة ودون شروط مسبقة من أجل التوصل إلى تسوية سلمية لوقف الحرب بين البلدين وحقن الدماء بما يحفظ الأمن والاستقرار والسلم فى القارة الأوروبية، وبما يسهم فى تجنيب دول العالم تداعيات الحرب وتأثيراتها الخطيرة على الأمن الغذائى وارتفاع أسعار السلع الأساسية وإمدادات الطاقة العالمية، معربين عن الاستعداد للتنسيق مع الطرفين بشأن هذه الدعوة وتحديد موعد ومكان عقد المفاوضات المباشرة من أجل إنهاء هذا النزاع.

وأشاد الزيانى بالمباحثات ووصفها بأنها جرت فى جو ودى وأخوى حميم، وتناولت مسار العلاقات التاريخية الأخوية الوثيقة الممتدة عبر الأزمان، والمستندة على وشائج القربى والأخوة والمصالح المشتركة، وتناولت سبل الارتقاء بالتعاون الثنائى إلى مستويات أشمل بما يحقق الخير والنفع للبلدين والشعبين.