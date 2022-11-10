عطية يسأل الحكومة عن سبب عدم تجديد عقد الرحاحلة في الضمان

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الخميس 10 نوفمبر 2022 09:09 مساءً - دوت الخليج :- وجه النائب خليل عطية ، الاثنين سؤالا للحكومة بشأن عدم تجديد عقد مدير عام الضمان الدكتور حازم رحاحلة وتاليا نصه: معالي رئيس مجلس النواب :

على الرغم من الانجازات التي تحققت في عهد مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم الرحاحله لا سيما زمن كورونا والاشادة من كافة الاطياف السياسية ومؤسسات الدولة والمجتمع المدني وحرصه على الحفاظ على المال العام لا سيما المشتركيين في الضمان الاجتماعي تفاجؤنا الحكومه باتخاذ قرار في جلستهاالتي عقدت يوم الأربعاء بتاريخ 2/11/2022 برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة بعدم تجديد عقد مدير عام المؤسَّسة العامَّة للضَّمان الاجتماعي الدكتور حازم الرَّحاحلة واستناد الى احكام المادة 96 من الدستور وعملا بأحكام المواد 118 من النظام الداخلي ارجوا توجيه السؤال التالي الى دولة رئيس الوزراء :

1- ما هي الأسباب الحقيقية والخطيرة وراء اتخاذ قرارمجلس الوزراء بجلسته التي عقدت يوم الأربعاء بتاريخ 2/11/2022 برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة بعدم تجديد عقد مدير عام المؤسَّسة العامَّة للضَّمان الاجتماعي الدكتور حازم الرَّحاحلة ؟

2- ما هي المدة المتبقيه على انهاء العقد الموقع بينا المؤسسة العامه للضمان الاجتماعي وعطوفة مدير عام الضمان الاجتماعي ؟

3- وما هي كلف دفع المستحقات عن المدة المتبقيه جراء انهاء العقد قبل حلول موعد انهاؤه وذلك على خزينة الدولة ؟

4- تزويدي بالعقد المبرم مع مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي والحكومه ؟ النائب

المهندس خليل عطيه

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