نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر الملك للرئيس الإسرائيلي : ضرورة تجنب الإجراءات الأحادية على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الخميس 10 نوفمبر 2022 09:09 مساءً - دوت الخليج :- التقى جلالة الملك عبدالله الثاني، الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ على هامش مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27، المنعقد بمدينة شرم الشيخ المصرية.

وأكد جلالته ضرورة تكثيف العمل من أجل تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد جلالة الملك على ضرورة أن تتجنب إسرائيل أية إجراءات أحادية من شأنها تقويض فرص تحقيق السلام، مجددا التأكيد على أهمية أن تشمل فرص التعاون الاقتصادي في المنطقة الفلسطينيين.