جدة - نرمين السيد - ضرب زلزال بقوة 5.6 درجة محافظة ميدوج فى مدينة نينجتشى بمنطقة التبت ذاتية الحكم جنوب غربى الصين، فى الساعة 1:01 مساء اليوم الخميس (بتوقيت بكين)، وفقا للمركز الصينى لشبكات الزلازل.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب التبت جنوب غربى الصين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.