العالم اليوم - مونديال 2022.. فرناندو سانتوس يكشف تشكيلة البرتغال

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 10 نوفمبر 2022 08:25 مساءً - قدّم المدرب البرتغالي فرناندو سانتوس، الخميس، قائمة من 26 لاعباً سيخوضون غمار مونديال 2022، وعلى رأسهم مهاجم مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو.

وبعد شكوك لفترة طويلة حيال جاهزيته بسبب التواء في الركبة، استدعي المدافع بيبي البالغ من العمر 39 عاما إلى التشكيلة، وهو الذي استأنف تدريباته مع ناديه بورتو مؤخراً بعد غيابه عن الملاعب منذ أوائل أكتوبر.

ولتجديد محور دفاعه، استدعى سانتوس للمرة الأولى لاعب بنفيكا أنتونيو سيلفا (19 عاما).

في المقابل، لم يستدع المدرب مهاجم ليفربول ديوغو جوتا لإصابته في ربلة الساق.

كما غاب عن التشكيلة المخضرم جواو موتينيو (146 مباراة دولية) ثاني أكثر اللاعبين مشاركة مع المنتخب بعد رونالدو.

وفي ما يلي التشكيلة الكاملة: