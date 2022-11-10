العالم اليوم - "تلميح جديد" من مانشستر يونايتد بشأن مستقبل رونالدو

انتم الان تتابعون خبر "تلميح جديد" من مانشستر يونايتد بشأن مستقبل رونالدو من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 10 نوفمبر 2022 08:25 مساءً - ما يزال مستقبل النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي غير واضح، مع استعداد الفريق لخوض آخر مباراتين قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2022.

ومن المقرر أن يواجه مانشستر يونايتد أستون فيلا في بطولة رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، الخميس، كما سيواجه فولهام ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز، الأحد، قبل انطلاق كأس العالم.

وتدور أحاديث في مانشستر عن احتمال مغادرة رونالدو أولد ترافورد في يناير المقبل، لكن "الشياطين الحمر" لمّح بطريقته بشأن مستقبل المهاجم البرتغالي مع الفريق، وفق صحيفة "ماركا" الرياضية الإسبانية.

وكشف مانشستر يونايتد عن جدارية في أولد ترافورد تظهر أبطال النادي على مر السنين، ومن بينهم: رونالدو، وديفيد بيكهام، وإيريك كانتونا، وإيلا تون.

وقالت الصحيفة الرياضية إن رونالدو قد ينتظر حتى ينتهي عقده مع النادي بحلول الصيف المقبل، مع وجود خيار أمام الفريق لتمديد العقد حتى عام آخر.

ويكافح النجم البرتغالي البالغ من العمر (37 عاما) من أجل العودة إلى مستواه السابق، فيما يبدو الجمهور والنادي واثقان على حد سواء من أنه قادر على العودة مرة أخرى.

وكان مدرب مانشستر يونايتد، إريك تين هاغ، قال في تصريحات سابقة إن أمر انتقال رونالدو في يناير مجرد تكهنات.

وأضاف: "أنا اعتمد على رونالدو، لذلك من المستبعد أن يحدث الأمر".