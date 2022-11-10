العالم اليوم - النفط يعوض خسائره بعد زيادة أقل من المتوقع للتضخم الأميركي

انتم الان تتابعون خبر النفط يعوض خسائره بعد زيادة أقل من المتوقع للتضخم الأميركي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 10 نوفمبر 2022 08:25 مساءً - تعافت أسعار النفط من الخسائر المبكرة التي تكبدتها الخميس وتحولت إلى الصعود بعد أن عادلت بيانات التضخم الأميركية التي كانت أقل من المتوقع أثر المخاوف المرتبطة بالطلب والتي أججها تجديد الصين لقيود كوفيد-19.

وبعد خسائر لثلاثة أيام على التوالي، ارتفعت العقود الآجلة للخام بأكثر من دولار واحد للبرميل بعد أن دعمت بيانات التضخم آمال المستثمرين في خفض حجم الزيادات المقبلة في أسعار الفائدة، وهو ما سيعود بالإيجاب على الطلب على النفط.

وبحلول الساعة 1626 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.09 دولار إلى 93.74 دولار للبرميل. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 87 سنتا إلى 86.70 دولار.

وكانت المكاسب محدودة لأن الصين تكافح زيادة في عدد الإصابات في عدة مدن مهمة من الناحية الاقتصادية من بينها العاصمة بكين. وطلبت السلطات من السكان في مدينة قوانغتشو وهي مركز للصناعات التحويلية، إجراء فحوص كوفيد-19 الأربعاء.

وارتفعت أسعار النفط الخام في وقت سابق هذا العام بعدما أثار الحرب الروسية الأوكرانية مخاوف بشأن الإمدادات، مع اقتراب خام برنت من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 147 دولارا. لكن الأسعار انخفضت منذ ذلك الحين بسبب مخاوف من ركود محتمل. وتراجع خام برنت أكثر من ستة بالمئة هذا الأسبوع.

وتعرضت السوق لضغوط الأربعاء نتيجة ارتفاع كبير في مخزونات الخام الأميركية. وارتفعت المخزونات بمقدار 3.9 مليون برميل لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ يوليو 2021.