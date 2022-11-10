عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

جدة - نرمين السيد - وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية وادوا طقوسا تلمودية فى باحاته. ويقتحم المستوطنون باحات المسجد الأقصى المبارك، يوميا ما عدا يومى الجمعة والسبت، على فترتين صباحية ومسائية فى محاولة لفرض التقسيم الزمانى والمكانى فيه.

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