العالم اليوم - "استغل الفرصة".. حارس مصرفي تونسي يسرق أكثر من 180 ألف دولار

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 10 نوفمبر 2022 07:22 مساءً - سرق حارس مصرفي تونسي مبلغ 600 ألف دينار (180 ألف دولار) كان مكلفا حمايته، بعدما استغل ذهاب موظف البنك الذي كان برفقته للقاء سبّاك في بيته، حسب ما أفاد مصدر قضائي ووسائل إعلام محلية، الخميس.

وفي تفاصيل الحادثة، كان موظف في مصرف محلي يتنقل الأربعاء في شاحنة مخصصة لنقل العملة الصعبة وتوزيعها على فروع البنك في العاصمة تونس، برفقة سائق وحارس.

وطلب الموظف من سائق الشاحنة تغيير وجهتها إلى منطقة الدندان بالعاصمة لكي يتمكن من الذهاب لبيته، حيث كان سبّاك في انتظاره، على ما أفادت سندس النويوي، الناطقة الرسمية باسم محكمة منطقة منوبة حيث وقعت الحادثة، في تصريحات إعلامية.

وعند نزول الموظف من الشاحنة، "استغل الحارس الفرصة" وأخذ الحقيبة التي تحتوي على ما قيمته "أكثر من 600 ألف دينار من العملة الصعبة (يورو ودولار) وهرب"، بحسب الناطقة القضائية.

والحارس يعمل في شركة حراسة خاصة، وكانت مهمته تأمين عملية نقل الأموال، وهو من أًصحاب السوابق العدلية إذ صدرت في حقه أكثر من عشر مذكرات تفتيش في قضايا سرقة ومخدرات، بحسب النويوي.

وأوقف موظف البنك وسائق الشاحنة رهن التحقيق في القضية.