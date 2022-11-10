دوت الخليج -

محادثات عسكرية بين روسيا والجزائر

عقد رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق السعيد شنقريحة اليوم،محادثات مع مدير المصلحة الفدرالية للتعاون العسكري والتقني الروسي، دميتري شوغاييف. محادثات عسكرية بين روسيا والجزائرعقد رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق السعيد شنقريحة اليوم،محادثات مع مدير المصلحة الفدرالية للتعاون العسكري والتقني الروسي، دميتري شوغاييف. ونقلت وكالة الانباء الجزائرية عن بيان لوزارة الدفاع الوطني الجزائري القول ان اللقاء جرى بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي، حضره ضباط ألوية وعمداء من وزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي و سفير روسيا لدى الجزائر. واضاف البيان ان اللقاء سمح للطرفين بالتطرق لحالة التعاون العسكري الثنائي وسبل تنويعه ليشمل مجالات الاهتمام المشترك.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محادثات عسكرية بين روسيا والجزائر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.