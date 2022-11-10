قناة عبرية: الأردن قلق من الحكومة الإسرائيلية القادمة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الخميس 10 نوفمبر 2022 07:09 مساءً - دوت الخليج :- قالت قناة "كان" العبرية، إن الأردن قلق جداً من الحكومة الإسرائيلية القادمة بمشاركة "بن جبير".

وأضافت القناة أن الأردن بشكل رسمي ما زال يلتزم الصمت حول نتائج الانتخابات الإسرائيلية، ولكن مسؤولين أردنيين كبار قالوا للقناة إن أي محاولة لتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى ستؤثر بالتأكيد على العلاقات بين الاحتلال والأردن.

وبحسب المسؤولين الأردنيين، فإن خطوات كالسماح للمستوطنين بالصلاة في المسجد الأقصى ستؤدي لغضب كبير في الشارع العربي وقد تشعل المنطقة، وكذلك قد تؤثر على العلاقات بين الاحتلال ودول عربية أخرى وليس الأردن فقط.

وقال المسؤولون أيضاً إن اقتحام "بن جبير" للمسجد الأقصى وهو وزير وقيامه بتصرفات استفزازية فإن ذلك قد تكون له نتائج خطيرة.

وأعرب المسؤولون الأردنيون عن أملهم أن يكون رئيس وزراء الاحتلال القادم "بنيامين نتنياهو" واع لهذه القضايا وكذلك لأهمية السلام مع الأردن.

وكالة القدس