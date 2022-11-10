شلل في النقل العام بباريس بسبب إضراب عمال النقل

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 10 نوفمبر 2022 06:29 مساءً - تعيش العاصمة الفرنسية باريس حالة شلل في النقل العام، اليوم الخميس، بسبب إضراب عام لعمال المترو.

كانت قد دعت إليه نقابات الهيئة المشغلة لقطارات الأنفاق (إر آ تي بي) من أجل زيادة الأجور وتحسين ظروف العمل. فيما يرجح أن تكون التعبئة أقل حجما في قطاعات أخرى، دعت إليها نقابة واحدة فقط إلى التوقف عن العمل.

ومن المرتقب أن تشهد عدة مدن على رأسها باريس مظاهرات احتجاجية في إطار يوم للتعبئة الوطنية والمهنية بدعوة من "الاتحاد العام للعمل" (سي جي تي).