الدنمارك تسجل 650 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 وفيات

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 10 نوفمبر 2022 06:29 مساءً - سجلت الدنمارك 650 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و3 وفيات، خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الخميس.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 3 ملايين و386 ألفا و898 إصابة، والوفيات إلى 7472.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 13 مليونا و192 ألفا و178 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في الدنمارك حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.