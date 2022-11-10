العالم اليوم - باكستان.. عمران خان يخاطب الحشود عبر الفيديو

انتم الان تتابعون خبر باكستان.. عمران خان يخاطب الحشود عبر الفيديو من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 10 نوفمبر 2022 06:22 مساءً - بعد توقف دام أسبوعا بسبب محاولة اغتيال رئيس حزب الإنصاف الباكستاني، عمران خان، استأنف الحزب مسيرته الطويلة من وزير أباد، اليوم الخميس.

وخاطب رئيس الوزراء السابق ورئيس حزب الإنصاف، المشاركين في المسيرة الطويلة في وزير أباد عبر تقنية الفيديو.

مواصلة الهجوم

وخلال خطابه، واصل خان هجوم على الحكومة الحالية برئاسة شهباز شريف، وقال "إنه ليس يائسًا لتسريع وتيرة مسيرته الطويلة".

وأضاف أن الحكومة عارضت أجهزة التصويت الإلكترونية لأنها كانت تعلم أنه كان سيهزمها، مشيرا إلى أنه ليس بحاجة إلى دعم المؤسسة العسكرية.

وادعى خان أن الحكومة تؤخر الانتخابات لأنها تخشى تزايد شعبيته، مشيرا إلى أنه يريد انتخابات شفافة فقط، وأن إجراء ذلك هو الحل الوحيد لجميع المشاكل التي تواجهها البلاد.

تحقيق جنائي

وكانت الشرطة فتحت تحقيقا جنائيا في محاولة اغتيال عمران خان الذي يضغط منذ أشهر من أجل إجراء انتخابات مبكرة.

واتهم خان 3 أشخاص بتدبير مكيدة لاغتياله، لكنه لم يقدم أدلة على مزاعمه، التي نفتها الحكومة والجيش نفيا قاطعا.

وكان خان قد بدأ ما يعرف بالمسيرة الاحتجاجية الطويلة من لاهور إلى العاصمة في 28 أكتوبر.