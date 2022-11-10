العالم اليوم - الذهب يقفز 2 بالمئة بعد هبوط مفاجئ للتضخم بأميركا

انتم الان تتابعون خبر الذهب يقفز 2 بالمئة بعد هبوط مفاجئ للتضخم بأميركا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 10 نوفمبر 2022 06:22 مساءً - قفزت أسعار الذهب اثنين بالمئة لتسجل أعلى مستوياتها في شهرين الخميس، بعدما أظهرت بيانات تراجع التضخم في الولايات المتحدة في أكتوبر تشرين الأول، مما عزز الآمال في احتمال أن يُخفف مجلس الاحتياطي الفيدرالي وتيرة رفع أسعار الفائدة في المستقبل.

وقالت وزارة العمل إن مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكيين ارتفع 0.4 بالمئة الشهر الماضي بعدما قفز بنفس النسبة في سبتمبر. لكنه جاء أقل من التوقعات البالغة 0.6 بالمئة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية إلى 1740.28 دولار للأونصة بحلول الساعة 1425 بتوقيت غرينتش. كما قفزت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 1.8 بالمئة إلى 1744.30 دولار.

وانخفض الدولار بأكثر من واحد بالمئة إلى أدنى مستوى في شهرين تقريبا بعد صدور البيانات الأميركية، مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى. وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات إلى أدنى مستوى لها في شهر واحد.

ورغم أن الذهب يعد وسيلة للتحوط ضد التضخم، فإنه شديد الحساسية لرفع أسعار الفائدة لأنه يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عوائد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 3.2 بالمئة إلى 21.69 دولار للأوقية.

وقفز البلاتين أربعة بالمئة إلى 1025.20 دولار، فيما صعد البلاديوم 2.1 بالمئة إلى 1903.75 دولار.