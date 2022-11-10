العالم اليوم - ارتفاعات حادة في وول ستريت بعد هبوط التضخم المفاجئ

انتم الان تتابعون خبر ارتفاعات حادة في وول ستريت بعد هبوط التضخم المفاجئ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 10 نوفمبر 2022 06:22 مساءً - انتعشت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت، وسجلت ارتفاعات حادة، خلال تعاملات الخميس، بعد أن أظهرت البيانات ارتفاع أسعار المستهلكين بأقل من المتوقع في أكتوبر ما عزز الآمال في احتمال أن يُخفف مجلس الاحتياطي الفيدرالي وتيرة رفع أسعار الفائدة في المستقبل.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي بأكثر من 2.6 بالمئة، إلى حوالي 33383.02 نقطة.

وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بأكثر من 4 بالمئة، إلى حوالي 3900.712 نقطة، كما زاد المؤشر ناسداك المجمع بأكثر من 5.5 بالمئة إلى 10932.80 نقطة.

وقالت وزارة العمل الأميركية، الخميس، إن مؤشر التضخم السنوي في أكتوبر تباطأ إلى 7.7 بالمئة، مقارنة مع 8.2 بالمئة في الشهر الماضي، وهو ما جاء أقل من التوقعات البالغة 8 بالمئة.

كما أن معدل التضخم الشهري ارتفع بنسبة 0.4 بالمئة في أكتوبر، بنفس النسبة التي ارتفع بها في سبتمبر، لكنه جاء أقل من التوقعات البالغة 0.6 بالمئة.