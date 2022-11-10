عشرات المستوطنين يقتحمون ساحات الأقصى
اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين، صباح اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة، بحماية مشددة من قوات العدوالصهيوني، وسط دعوات للرباط وأداء صلاة فجر الجمعة غدًا بالمسجد.
وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة بأن مجموعات متتالية من المستوطنين اقتحموا منذ الصباح، المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.
وأشارت بحسب وكالة أنباء " صفا " الفلسطينية إلى أن المستوطنين أدوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد، و"السجود الملحمي" عند أبوابه، وسط حراسة مشددة من شرطة العدو.
وتواصل شرطة العدو الصهيوني فرض قيودها على دخول المصلين الوافدين من القدس والداخل المحتل للأقصى، وتدقق في هوياتهم، وتحتجز بعضها عند بواباته.
وأطلقت دعوات مقدسية لتكثيف الرباط والتواجد الدائم في المسجد الأقصى، والعمل على نصرته والتصدي لمخططات الاحتلال ومستوطنيه.
ويتعرض الأقصى يوميًا عدا الجمعة والسبت، لسلسلة اقتحامات من المستوطنين، وعلى فترتين صباحية ومسائية، ضمن محاولات الاحتلال فرض مخطط التقسيم الزماني والمكاني في المسجد.
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