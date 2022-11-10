برى يدعو لعقد جلسة سادسة لانتخاب رئيس جديد للبنان

جدة - نرمين السيد - دعا رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى، إلى عقد الجلسة السادسة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، الخميس المقبل 17 نوفمبر الجارى، وذلك بعد إخفاق المجلس النيابى فى انتخاب رئيس جديد فى الجلسة الخامسة التى عقدت اليوم.





وأسفرت نتائج الجولة الأولى من الجلسة عن حصول النائب ميشال معوض على 44 صوتا، فيما صوت 47 نائبا بورقة بيضاء وحصل عصام خليفة على 6 أصوات، بالإضافة إلى صوت واحد للمرشح الجديد زياد بارود وصوت واحد للمرشح الجديد زياد حايك، فيما صوت 7 نواب بعبارة "لبنان الجديد" ونائب بعبارة "لأجل لبنان" وورقة ملغاة، فيما تعذر عقد جولة ثانية.

وينص الدستور اللبنانى على فوز المرشح الذى يحصل على أغلبية 86 صوتا من بين أصوات 128 عضوا بالمجلس فى الجولة الأولى للانتخاب، وفى حال عدم حصول أى من المرشحين على هذا العدد، تجرى جولة ثانية يفوز فيها من يحصل على 65 صوتا.

وكان المجلس النيابى قد عقد أولى جلساته المخصصة لانتخاب رئيس جديد للبلاد فى 29 سبتمبر الماضى، قبل نحو 32 يوما من انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون، إلا أن الجلسة تعذر فيها انتخاب رئيس جديد للبلاد لعدم حصول أى من المرشحين على النسبة المقررة للفوز بالانتخابات.