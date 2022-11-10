القوات الروسية تواصل الانسحاب لنهر دنيبر

جدة - نرمين السيد - وكانت السلطات الأوكرانية، قد أبدت شكوكها عقب إعلان روسيا سحب قواتها من خيرسون، لافتة إلى أنها تتوقع استمرار القتال للسيطرة على هذه المدينة الكبرى التى استولت عليها موسكو فى بداية هجومها.
ويعد الانسحاب من خيرسون أهمية أكبر لأن تلك المدينة قبل النزاع كانت تعد العاصمة الوحيدة للمنطقة التى سيطرت عليها القوات الروسية فى بداية عمليتها العسكرية على أوكرانيا.
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