العالم اليوم - بالصور.. إصابة طائرة لبنانية بـ"رصاصة طائشة"

انتم الان تتابعون خبر بالصور.. إصابة طائرة لبنانية بـ"رصاصة طائشة" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 10 نوفمبر 2022 04:21 مساءً - قال مدير عام شركة طيران الشرق الأوسط "ميدل إيست" محمد الحوت، الخميس، إن طائرة تابعة للخطوط الجوية اللبنانية قادمة من الأردن أصيبت برصاصة طائشة أثناء هبوطها في مدرج مطار بيروت الدولي.

وأفاد الحوت في تصريح لوكالة "رويترز"، بأن 7 إلى 8 طائرات تتعرض سنويا للرصاص الطائش، إلا أنها المرة الأولى التي تتعرض طائرة للرصاص الطائش أثناء عملية الهبوط.

ونشرت النائبة في البرلمان اللبناني بولا يعقوبيان على صفحتها على تويتر، صورا تظهر اختراق رصاصة لسقف الطائرة التي كانت على متنها الأربعاء.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن التحقيقات جارية لتحديد مصدر الرصاصة وتفاصيل الحادثة.