العالم اليوم - مصدر بالاتحاد السنغالي يزف خبرا سارا لمشجعي أسود التيرانغا

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 10 نوفمبر 2022 04:21 مساءً - أكد مصدر في الاتحاد السنغالي لكرة القدم الخميس أن نجم منتخب بلاده وبايرن ميونيخ الألماني ساديو ماني سيكون ضمن التشكيلة النهائية المشاركة في مونديال قطر على الرغم من إصابته في طرف عظمة الشظية اليمنى.

وأضاف المصدر لوكالة فرانس برس أن صاحب المركز الثاني في جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2022 "يبقى هادئا. هو محترف ويعلم أن الإصابة جزء من مسيرته".

وسيعلن المدرب أليو سيسيه الجمعة قائمة اللاعبين الذين سيتم اختيارهم لكأس العالم في قطر في الفترة من 20 الشهر الحالي حتى 18 ديسمبر المقبل.

ويغيب ماني عن مباراة فريقه بايرن ميونيخ المقبلة ضد شالكه السبت في الدوري الألماني.

وتستهل السنغال حملتها في قطر بمواجهة هولندا في 21 الشهر الحالي، ضمن المجموعة الأولى الى جانب الدولة المضيفة قطر والإكوادور.

وتواجد طبيب منتخب "أسود تيرانغا" مانويل أفونسو في ميونيخ ظهر الخميس لإجراء فحوصات طبية لمواطنه.

وأصيب ماني الثلاثاء خلال فوز فريقه على ملعبه "أليانز أرينا" أمام بريمن (6-1)، بعدما تلقى مهاجم بايرن ضربة لا إرادية على ركبته اليمنى خلال صراع مع مدافع فيردر أموس بيبر بعد ربع ساعة من بداية اللقاء.

وعلى الفور، شعر الدولي السنغالي بالألم وأمسك بركبته، ثم استلقى على العشب.

وبعد تدخل الأطباء البافاريين، حاول ماني اكمال اللعب لكنه سرعان ما أشار إلى مدربه يوليان ناغلسمان بأنه لا يستطيع الاستمرار، ليحل محله الألماني الدولي لوروا سانيه في الدقيقة 21.

وأحدثت إصابة ماني صدمة في العاصمة السنغالية داكار، حيث غرّد الرئيس ماكي سال قائلا "ساديو، أتمنى لك التعافي بأقصى سرعة ممكنة إثر إصابتك خلال مباراة بايرن ميونيخ-بريمن. كما قلت لك: ساديو، قلب الأسد! من كل قلبي أنا معك: ليباركك الله!".

وكان المنتخب السنغالي قد توّج بطلا لكأس الأمم الإفريقية مطلع العام الحالي للمرة الأولى في تاريخه.