جدة - نرمين السيد - ألغت شركات الطيران بالولايات المتحدة الأمريكية 1212 رحلة طيران داخلية أو وافدة إلى البلاد أو متوجهة إلى الخارج، بعدما ضربت العاصفة الاستوائية المعروفة بـ "نيكول" ولاية فلوريدا جنوب شرقى البلاد.





وذكرت شبكة "سى إن إن" الأمريكية أن القرار دخل حيز التنفيذ، اليوم الخميس، الساعة الـ 5:30 صباحًا (بحسب التوقيت الشرقى)، ليتصدر مطار أورلاندو الدولى بولاية فلوريدا قائمة المطارات بأكبر عدد من الإلغاءات على مستوى البلاد، منذ أمس. وكانت العاصفة "نيكول" قد وصلت - فى وقت سابق اليوم - إلى اليابسة على هيئة إعصار من الفئة الأولى جنوب مدينة "فيرو بيتش" بولاية "فلوريدا"، لتتراجع حدته ويصبح عاصفة استوائية، حيث من المتوقع أن تعبر وسط الولاية الأمريكية ومن الممكن أن تظهر فوق خليج المكسيك قبل التحرك عبر شمال غربى الولاية مساء اليوم وغدا الجمعة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إلغاء 1212 رحلة طيران بالولايات المتحدة بسبب «نيكول» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.