العالم اليوم - الصندوق السيادي السعودي يعتزم بيع 10 بالمئة من "تداول"

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 10 نوفمبر 2022 03:22 مساءً - أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الخميس، عن عزمه بيع 12 مليون سهم في مجموعة تداول السعودية القابضة، بما يمثل 10 بالمئة من إجمالي رأس مال الشركة، إلى مستثمرين من المؤسسات.

وبدء الصندوق في عملية بناء سجل الأوامر سريعة والتي ستبدأ على الفور، وسيتم الإعلان عن عن نتائج الطرح الجمعة 11 نوفمبر، وسيتم تنفيذ عملية البيع من خلال آلية الصفقات المتفاوض عليها خارج نطاق السوق يوم الأحد 13 نوفمبر قبل افتتاح السوق.

وسيتم عرض بيع الحصة في مجموعة تداول السعودية القابضة على المستثمرين من المؤسسات في السعودية والمستثمرين من المؤسسات الأجنبية المؤهلة، بالإضافة إلى المستثمرين من المؤسسات في دول مجلس التعاون الخليجي.

وتم تعيين شركة إتش بي سي العربية السعودية، ومورغان ستانلي السعودية كمنسقين عالميين مشتركين للماساهم البائع، ومجتمعين مع شركة الراجحي المالية كمديري سجل اكتتاب المؤسسات للمساهم البائع.

وذكر الصندوق السيادي السعودي، أن مجموعة تداول السعودية القابضة، لن تحصل على أ من متحصلات الطرح، كما أنه لن يكون لعملية الطرح أي تخفيض في ملكية المساهمين الآخرين في الشركة.

وكان صندوق الاستثمارات العامة باع حصة قدرها 30 بالمئة في "تداول" في طرح عام أولي، العام الماضي، وجمع منه مليار دولار، وتم تسعير الطرح العام الاولي بسعر 105 ريال للسهم، عند أعلى النطاق السعري، وجرى إدراج الشركة في السوق السعودي في ديسمبر. وأغلق السهم عند 209.80 يوم الأربعاء.