العالم اليوم - "اتهام خطير" لروسيا.. هجوم واسع يلوح بالأفق بصواريخ الرعب

انتم الان تتابعون خبر "اتهام خطير" لروسيا.. هجوم واسع يلوح بالأفق بصواريخ الرعب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 10 نوفمبر 2022 03:22 مساءً - قال المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية، يوري إجنات، إن "روسيا تخزن صواريخ إسكندر الباليستية، وربما تستعد لشن هجوم صاروخي ضخم على أوكرانيا".

وذكرت وسائل إعلام اوكرانية نقلا عن إجنات، أن "القوات الروسية ربما تحضّر لهجوم صاروخي واسع على أوكرانيا".

وأضاف يوري إجنات: "كثافة الهجمات بالصواريخ وبالطائرات من دون طيار انخفضت في الآونة الأخيرة من قبل القوات الروسية. هذا الانخفاض الملحوظ من المرجح أنه مرتبط بجهود روسيا لتكديس الموارد والإعداد لهجوم واسع".

واستطرد المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية: "من المحتمل أن الروس يقومون بتخزين الأسلحة والصواريخ بغية تدمير البنية التحتية الحيوية"، مشيرا إلى أن "الروس يحاولون تجميع العدد المطلوب من الطائرات من دون طيار".

يأتي ذلك بعد إعلان وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، الأربعاء، انسحاب القوات الروسية من الضفة اليمنى لنهر دنيبرو في خيرسون، وهي واحدة من أوائل المدن الاستراتيجية الأوكرانية التي وقعت في قبضة الروس، وتحديدا في 16 من مارس الماضي.

وقال شويغو إن الجنود انسحبوا من ضفة دنيبرو، وسيجري سحب القوات الروسية ونقلها إلى الضفة الأخرى من النهر.

وجاء القرار بعد تسلم الوزير تقريرا ميدانيا من قائد العمليات الروسية في أوكرانيا، الجنرال سيرغي سوروفيكين، الذي اقترح هذا التكتيك كضرورة لتعزيز خطوط الدفاع.